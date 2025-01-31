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Aras Bulut İynemli babası öldü mü, neden öldü?

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Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli hayatını kaybetti. Aras Bulut İynemli babası öldü mü, neden öldü?

Aile tarafından yapılan vefat açıklamasında Cengiz İynemli'nin bugün Kilyos Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Aras Bulut İynemli babası öldü mü, neden öldü?

ARAS BULUT İYNEMLİ BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Son yılların başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin babasından acı haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 34 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti. Baba İynemli 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Babasının vefat haberini duyuran İynemli, "Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 31 Ocak Cuma (BUGÜN) Kilyos camiinde ikindi Namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir'' açıklamasında bulundu.

Aras Bulut İynemli babası öldü mü, neden öldü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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