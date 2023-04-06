Arapgir Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Arapgir Belediyesi hangi parti?

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ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Arapgir Belediye Başkanı görevini Haluk Cömertoğlu yapmaktadır.

ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANI HALUK CÖMERTOĞLU KİMDİR?

Arapgir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Haluk Cömertoğlu biyografisi şöyle;

"1965 yılında Arapgir'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Arapgir' de tamamladıktan sonra, 1988 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

2013-2015 yıllar arasında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1987 - 2009 yılları arasında kurdukları aile şirketinde, inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu. 1994 yılında, Refah Partisinden Belediye Başkanlığı için aday oldu. 1999-2004 yılları arasında, Fazilet Partisi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde iki dönem Arapgir Belediye Başkanlığına seçildi.

Devam eden görev süresi içerisinde; Arapgir İlçesindeki tarihi, doğal ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılmasında yoğun emek harcadı. Bu sürede; cami, köprü, konak, hamam, han, kütüphane vb. olmak üzere 150 civarındaki tarihi değerin tescili ve restorasyonlarını yaptırarak ayağa kalkmasını sağladı.

Arapgir Mor Reyhanı başta olmak üzere; tarım ve hayvancılık| alanlarında birçok proje ile havzadaki kırsal kalkınma modelinin geliştirilmesinde baş aktör olarak yer aldı. Arapgir ve Yukarı Fırat Havzasındaki ürünlere yönelik yapılan çalışmalarla marka haline gelen bölgenin, tanıtımında aktif bir rol üstlendi. Bölgedeki; eğitim, ulaştırma, altyapı, tarım, hayvancılık, turizm vb. gibi başlıklarda, büyük ölçekli projelere imza atarak, Cittaslow daimi üyesi, Tarihi Kentler ve ÇEKÜL üyeliği ile taçlandırarak havzanın marka değerini ülke genelinde arttırdı.

2019 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden seçilerek Belediye Başkanı olarak görevine devam etmekte olup, "Ortak Gelişim Stratejisi" ile Arapgir özelinde "Birlikte Üreten- Birlikte Yöneten, Terk Edilen Değil-Tercih Edilen Şehir" vizyonuyla; 5 il 8 ilçeyi kapsayan "Destinasyon Yukarı Fırat Havzasına" DERMAN BELEDİYECİLİĞİNİ aşılamaya devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır."