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Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aranan Adam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aranan Adam konusu, özeti ve Aranan Adam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aranan Adam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aranan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aranan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Aranan Adam konusu nedir, Aranan Adam oyuncuları kimler ve Aranan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARANAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dolph Lundgren Johansen rolünü oynuyor.

Christina Villa Rosa rolünü oynuyor.

Kelsey Grammer Brynner rolünü oynuyor.

Michael Paré Tinelli rolünü oynuyor.

Roger Cross Hernandez rolünü oynuyor.

Aaron McPherson Hilts rolünü oynuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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