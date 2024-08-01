Üye Girişi
Haberler

Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aranan Adam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aranan Adam konusu, özeti ve Aranan Adam oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aranan Adam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aranan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aranan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Aranan Adam konusu nedir, Aranan Adam oyuncuları kimler ve Aranan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARANAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dolph Lundgren Johansen rolünde oynuyor.

Christina Villa Rosa rolünde oynuyor.

Kelsey Grammer Brynner rolünde oynuyor.

Michael Paré Tinelli rolünde oynuyor.

Roger Cross Hernandez rolünde oynuyor.

Aaron McPherson Hilts rolünde oynuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Aranan Adam Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi? Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Atatürk çiçeğinin anlamı nedir, hikayesi ne? Atatürk çiçeği evde nereye konulmalı, neyi ifade eder?
Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title