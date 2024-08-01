Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aranan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aranan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Aranan Adam konusu nedir, Aranan Adam oyuncuları kimler ve Aranan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARANAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

Dolph Lundgren Johansen rolünde oynuyor.

Christina Villa Rosa rolünde oynuyor.

Kelsey Grammer Brynner rolünde oynuyor.

Michael Paré Tinelli rolünde oynuyor.

Roger Cross Hernandez rolünde oynuyor.

Aaron McPherson Hilts rolünde oynuyor.