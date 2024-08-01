Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aranan Adam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aranan Adam konusu, özeti ve Aranan Adam oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aranan Adam filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Aranan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aranan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Aranan Adam konusu nedir, Aranan Adam oyuncuları kimler ve Aranan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.
ARANAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Dolph Lundgren Johansen rolünde oynuyor.
Christina Villa Rosa rolünde oynuyor.
Kelsey Grammer Brynner rolünde oynuyor.
Michael Paré Tinelli rolünde oynuyor.
Roger Cross Hernandez rolünde oynuyor.
Aaron McPherson Hilts rolünde oynuyor.