Haberler

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle aracının "ağır kusurlu" sayılarak muayeneden bırakıldığını belirten vatandaş "Böyle bir şey nasıl olabilir?" diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.

  • Bir vatandaşın aracı, koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle TÜVTÜRK istasyonunda ağır kusurlu sayılarak muayeneden bırakıldı.
  • TÜVTÜRK çalışanları, vatandaşa koltuğun 250 liraya yapılabileceğini ve randevu alarak tekrar muayeneye girebileceğini söyledi.
  • Geçtiğimiz günlerde TÜVTÜRK muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin, kurum çalışanları tarafından darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybetti.

Araç muayenesi için TÜVTÜRK istasyonuna giden bir vatandaş, koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle aracının "ağır kusurlu" sayılarak muayeneden bırakıldığını belirtti.

VATANDAŞ GEREKÇEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşılan görüntülerde, koltuk kılıfında bulunan ufak bir sökük nedeniyle aracın ağır kusurlu olarak değerlendirilmesi dikkat çekti. Vatandaş, kararın orantısız olduğunu savunarak uygulamaya tepki gösterdi. Oradaki çalışanların kendisine koltuğun 250 liraya yapıldığını söylediğini belirten vatandaş, "Bana 'randevu alırız, tekrar girip yaptırırsınız' dediler. Bunun araştırılması lazım. O içeridekilerle dışarıdakiler bağlantılı mı?" ifadelerini kullandı.

YORUMLARDA "REKABET" VURGUSU

Kısa sürede yayılan paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Bakın arkadaşlar muadili yok. Bir firmanın muadili yoksa rekabet edeceği, kendini geliştireceği bir neden kalmaz" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar uygulamanın mevzuata dayandığını savunurken, bazıları ise kararın ağır olduğunu dile getirdi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TÜVTÜRK muayene istasyonuna giden polis memuru Melih Okan Keskin, kurum çalışanları tarafından darp edilmişti. Keskin, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı