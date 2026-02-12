Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle aracının "ağır kusurlu" sayılarak muayeneden bırakıldığını belirten vatandaş "Böyle bir şey nasıl olabilir?" diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.
- Bir vatandaşın aracı, koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle TÜVTÜRK istasyonunda ağır kusurlu sayılarak muayeneden bırakıldı.
- TÜVTÜRK çalışanları, vatandaşa koltuğun 250 liraya yapılabileceğini ve randevu alarak tekrar muayeneye girebileceğini söyledi.
- Geçtiğimiz günlerde TÜVTÜRK muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin, kurum çalışanları tarafından darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybetti.
Araç muayenesi için TÜVTÜRK istasyonuna giden bir vatandaş, koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle aracının "ağır kusurlu" sayılarak muayeneden bırakıldığını belirtti.
VATANDAŞ GEREKÇEYE TEPKİ GÖSTERDİ
Paylaşılan görüntülerde, koltuk kılıfında bulunan ufak bir sökük nedeniyle aracın ağır kusurlu olarak değerlendirilmesi dikkat çekti. Vatandaş, kararın orantısız olduğunu savunarak uygulamaya tepki gösterdi. Oradaki çalışanların kendisine koltuğun 250 liraya yapıldığını söylediğini belirten vatandaş, "Bana 'randevu alırız, tekrar girip yaptırırsınız' dediler. Bunun araştırılması lazım. O içeridekilerle dışarıdakiler bağlantılı mı?" ifadelerini kullandı.
YORUMLARDA "REKABET" VURGUSU
Kısa sürede yayılan paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Bakın arkadaşlar muadili yok. Bir firmanın muadili yoksa rekabet edeceği, kendini geliştireceği bir neden kalmaz" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar uygulamanın mevzuata dayandığını savunurken, bazıları ise kararın ağır olduğunu dile getirdi.
POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde TÜVTÜRK muayene istasyonuna giden polis memuru Melih Okan Keskin, kurum çalışanları tarafından darp edilmişti. Keskin, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.