Araç muayenesinde ağır kusurlar nelerdir? Hangi kusurlar muayeneden geçmez? (TÜVTÜRK AĞIR KUSURLAR LİSTESİ)

Araç muayenesi, yalnızca yasal bir prosedür değil aynı zamanda trafikteki güvenliği doğrudan etkileyen kritik bir denetim sürecidir. Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliğinin kontrol edilmesi, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için hayati önem taşır. Bu nedenle araç sahiplerinin muayene sürecinde hangi durumların sorun oluşturabileceğini önceden bilmesi büyük avantaj sağlar. Peki, Araç muayenesinde ağır kusurlar nelerdir? Hangi kusurlar muayeneden geçmez? TÜVTÜRK ağır kusurlar listesi haberimizde.

ARAÇ MUAYENESİNDE AĞIR KUSURLAR NELERDİR?

Araç muayenesinde ağır kusurlar, aracın güvenli şekilde trafiğe çıkmasını engelleyen ciddi teknik sorunları ifade eder. Bu kusurlar genellikle araç güvenliğini doğrudan etkileyen sistemlerde ortaya çıkar. Fren sistemi, direksiyon, aydınlatma donanımı, yol tutuşu veya araç gövdesi gibi kritik alanlarda oluşan ciddi eksiklikler bu kategoriye girer.

Ağır kusur tespit edildiğinde araç muayene raporu onaylanmaz ve aracın trafiğe çıkabilmesi için bu eksikliklerin giderilmesi zorunlu hale gelir. Bu durum yalnızca yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda sürüş güvenliği açısından da kritik bir önlemdir.

Araç muayenesinde en sık karşılaşılan ağır kusurlar farklı araç sistemlerinde ortaya çıkabilir. Özellikle fren sistemindeki ciddi arızalar, direksiyon kontrolünü etkileyen mekanik sorunlar, çalışmayan aydınlatma ekipmanları veya aşırı aşınmış lastikler ağır kusur kapsamında değerlendirilir.

HANGİ KUSURLAR MUAYENEDEN GEÇMEZ?

Araç muayenesinde bazı kusurlar aracın doğrudan muayeneden kalmasına neden olur. Bu kusurlar genellikle araç güvenliği açısından yüksek risk taşıyan teknik arızalardır.

Muayeneden geçmeyen başlıca kusurlar arasında fren sisteminin işlevini yerine getirmemesi, el freninin çalışmaması, fren disklerinde veya balatalarında çatlak bulunması gibi ciddi fren arızaları yer alır. Bunun yanında direksiyon bağlantılarındaki hasarlar, rot başlarında ciddi aşınmalar veya direksiyon sistemindeki mekanik sorunlar da aracın muayeneden geçmesini engelleyebilir.

Görüş güvenliğini etkileyen eksiklikler de muayene sonucunu doğrudan etkiler. Dikiz aynalarının eksik olması, ön cam sileceklerinin çalışmaması veya cam yıkama sisteminin arızalı olması ağır kusur olarak değerlendirilir.

Aydınlatma sisteminde yaşanan ciddi arızalar da muayeneden geçememe sebepleri arasındadır. Sinyallerin çalışmaması, arka stop lambalarının arızalı olması, reflektörlerin işlevini yitirmesi veya far sisteminde ciddi sorunlar bulunması bu kapsamda değerlendirilir.

Yol tutuşunu etkileyen lastik ve süspansiyon sorunları da muayenede kritik rol oynar. Aşırı aşınmış lastikler, hasarlı jantlar veya aks sisteminde meydana gelen ciddi deformasyonlar aracın muayeneden geçememesine neden olabilir.

TÜVTÜRK AĞIR KUSURLAR LİSTESİ

Araç muayenesi sırasında birçok farklı sistem detaylı şekilde incelenir ve bazı teknik eksiklikler doğrudan ağır kusur olarak değerlendirilir.

Fren sisteminde yağ kaçağı bulunması, frenlerin arıza nedeniyle işlevini yerine getirememesi veya tekerlekler arasında yüzde 30'dan fazla frenleme farkı oluşması ağır kusur olarak kabul edilir. Ayrıca ABS sisteminin arızalı olması da önemli bir güvenlik riski oluşturduğu için muayene sonucunu olumsuz etkileyebilir.

Direksiyon ve ön düzen sistemlerinde tespit edilen sorunlar da ağır kusur kategorisine girer. Direksiyon bağlantı noktalarında çatlak veya hasar bulunması, servo direksiyon sisteminde arıza oluşması veya rot başlarında ciddi problemler olması aracın muayeneden kalmasına neden olabilir.

Aydınlatma sistemindeki eksiklikler de dikkatle incelenir. Sinyal lambalarının çalışmaması, park lambalarında arıza olması, far camlarının uygun olmaması veya elektrik kablolarının araç içinde görünür şekilde bulunması ağır kusur sayılabilir.

Yol takımlarında tespit edilen sorunlar da önemli bir risk oluşturur. Araca uygun olmayan jant ve lastik kullanılması, bijonların eksik olması, rotillerin aşınmış olması veya aks sisteminde hasar bulunması muayene sonucunu olumsuz etkileyebilir.

Şasi ve gövde aksamında meydana gelen bazı hatalar da ağır kusur kapsamında değerlendirilir. Örneğin çeki demirinin yanlış monte edilmesi veya koruma demirinin onaysız şekilde kullanılması aracın muayeneden geçmesini engelleyebilir.

ARAÇ MUAYENELERİNDE HAFİF KUSURLAR NELERDİR?

Araç muayenelerinde tespit edilen kusurların tamamı aracın muayeneden kalmasına neden olmaz. Bazı eksiklikler hafif kusur olarak değerlendirilir ve araç muayeneden geçebilir.

Hafif kusurlar genellikle güvenliği doğrudan tehdit etmeyen ancak araçta teknik olarak düzeltilmesi gereken küçük eksikliklerdir. Bu tür kusurlar araç sahibine rapor edilir ve araç sahibinin ilerleyen süreçte bakım yaptırması önerilir.

Araç hafif kusurlu olarak değerlendirildiğinde muayene raporu onaylanır ve araç trafikte kullanılmaya devam edebilir. Ancak sürücülerin bu eksiklikleri ihmal etmemesi ve düzenli bakım yaptırması önerilir.

Hafif kusurların zamanında giderilmesi, aracın ilerleyen dönemlerde daha ciddi arızalarla karşılaşmasını da önleyebilir.

MUAYENEDE YANGIN TÜPÜ OLMAMASI AĞIR KUSUR MU?

Araç muayenesi sırasında zorunlu ekipmanlar da kontrol edilir. Yangın tüpü bu ekipmanlar arasında yer alan önemli güvenlik unsurlarından biridir.

Yangın tüpü araçta olası bir yangın durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlayarak hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini korur. Bu nedenle araç muayenesinde yangın tüpünün araçta bulunması önemlidir.

Yangın tüpünün bulunmaması durumunda bu eksiklik muayene sırasında tespit edilir ve araç sahibine bildirilir. Araç güvenliği açısından önemli bir ekipman olduğu için sürücülerin muayeneye gitmeden önce bu ekipmanın araçta bulunduğundan emin olması gerekir.

TÜVTÜRK İLK YARDIM ÇANTASI AĞIR KUSUR MU?

Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanlardan biri de ilk yardım çantasıdır. Olası kazalarda ilk müdahalenin yapılabilmesi açısından bu ekipman büyük önem taşır.

Araç muayenesi sırasında ilk yardım çantasının araçta bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu ekipman özellikle yol güvenliği ve acil durum müdahalesi açısından önemli kabul edilir.

Sürücülerin muayene öncesinde araçlarında eksiksiz bir ilk yardım çantası bulundurması hem muayene sürecini kolaylaştırır hem de olası acil durumlar için hazırlıklı olunmasını sağlar.

ARAÇ MUAYENESİNDE STEPNE OLMAMASI AĞIR KUSUR MUDUR?

Araçlarda yedek lastik olarak bilinen stepne, yolculuk sırasında meydana gelebilecek lastik arızalarında sürücülerin yola devam edebilmesini sağlayan önemli ekipmanlardan biridir.

Araç muayenelerinde stepne de kontrol edilen ekipmanlar arasında yer alabilir. Stepnenin araçta bulunması sürücünün olası lastik arızalarına karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

Sürücülerin muayeneye gitmeden önce araçlarında stepne, kriko ve bijon anahtarı gibi temel ekipmanların eksiksiz olduğundan emin olması önerilir. Bu ekipmanlar hem muayene sürecinin sorunsuz geçmesine yardımcı olur hem de yol güvenliği açısından önemli bir hazırlık sağlar.