Araç kamerası zorunlu mu? Resmi Gazete'de yayınlandı!

Türkiye'de son günlerde en çok araştırılan konulardan biri "Araç kamerası zorunlu mu?" sorusu oldu. Trafik kazalarında delil sunması, hırsızlık olaylarında güvenlik sağlaması ve sigorta şirketleriyle yaşanan anlaşmazlıklarda çözüm üretmesi nedeniyle araç kamerası büyük önem taşıyor. 19 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete kararlarıyla birlikte karayolları trafik yönetmeliğinde yapılan değişiklikler merak ediliyor. Peki, Araç kamerası zorunlu mu?

ARAÇ KAMERASI ZORUNLU MU?

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 12'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve bu fıkranın yürürlük tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında aranır.

1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve birinci fıkranın yürürlük tarihinden önce ilk defa tescil edilen taşıtlardan;

a) 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 1/1/2026,

b) 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1/1/2027,

c) 2017 ve öncesi modeller için 1/1/2028,

tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- 18/2/2025 tarihinden 1/10/2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya tescil edilecek olan ve 18/2/2025 tarihinden önce yürürlükte olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçların 31/12/2027 tarihinden sonraki ilk muayenesine kadar Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 18/2/2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar aranmaz."

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi ile değiştirilen geçici 12'nci maddenin birinci fıkrası yayımı tarihinden 30 gün sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.