Arabamı En Yüksek Teklife Nasıl Satarım? Araç İhale Sisteminin Bilinmeyen Avantajları

Araç ihale yöntemi, satış fiyatının tek bir görüşmeye bağlı kalmamasını sağlar. Birden fazla alıcının aynı araç için teklif vermesi, fiyatın açık artırma rekabeti içinde oluşmasına yardımcı olur. Böylece araç, açık artırmada verilen en yüksek teklife satılır.

Türkiye’de bireysel satıcı araçlarını açık artırma yoluyla satışa sunan ilk ve tek marka olan Otobid, bu süreci dijital ortamda yönetir. “ Arabamı sat ” araması yapan kullanıcıların önceliği de genellikle budur. Otobid, bireysel satıcı araçlarını açık artırma platformuna kayıtlı binlerce yetkili bayi ve oto galeri ile buluşturur. Satıcılar da teklifleri eş zamanlı olarak takip edebilir.

Açık Artırma, Satış Fiyatını Nasıl Şekillendirir?

Araç satış sürecinde fiyat belirlemek çoğu zaman en zor adımdır. Tek bir alıcıyla görüşmek, aracın gördüğü ilgiyi tam olarak göstermeyebilir. Açık artırma ise birden fazla teklifin aynı andadeğerlendirilmesini sağlar.

Otobid’de aracınız, tüm teknik özellikleri ve ekspertiz durumu şeffafça belirtilerek online açık artırmada listelenir. Açık artırma başladığında araç, Otobid platformuna kayıtlı binlerce yetkili bayi ve oto galerinin teklifine sunulur. Teklifler arttıkça fiyat da açık artırmanın doğal akışı içinde yükselir. Sürecin sonunda aracınız açık artırmada gelen en yüksek teklife satılır.

Bu yapı, araç ihale sürecinin temel avantajını oluşturur. Satış fiyatı, alıcıların rekabetiyle belirlenir. Böylece araç sahipleri, tekliflerin nasıl ilerlediğini canlı olarak izleyebilir.

Araç Değeri Hesaplama Neden Tek Başına Yeterli Olmayabilir?

Araç değeri hesaplama araçları, satış sürecine başlangıç için fikir verebilir. Ancak aracın kilometresi, bakım durumu, donanımı ve fiziksel özellikleri satış kararını doğrudan etkiler. Bu nedenle yalnızca genel bilgilerle belirlenen fiyat, her zaman satış koşullarını tam olarak yansıtmayabilir.

Otobid web sitesi üzerinden araç bilgilerinizi girdiğinizde size önerilen açık artırma başlangıç fiyatınızı sunar. Bu fiyat, açık artırma sürecine dair ilk aşamayı oluşturur. Fiyatı uygun bulduğunuzda ücretsiz ekspertiz randevusu alabilirsiniz.

Randevu gününde Otobid, aracınıza ücretsiz olarak detaylı bir ekspertiz yapar. Otobid Türkiye genelindek güncel olarak 33 ilde 65 farklı noktada hizmet verir. Ekspertiz sonrasında araçla ilgili bulgular şeffafça paylaşılır.

Bu inceleme sonucunda, aracınızın açık artırmada satılabileceği minimum satış fiyatı onayınıza sunulur. Böylece araç fiyatlandırma süreci, hem araç bilgilerine hem de detaylı incelemeye dayanır.

Araç İhale Sürecinde Şeffaflık Neden Önemlidir?

İkinci el araç satışı sırasında satıcıların en önem verdiği konuların başında tekliflerin görünürlüğü gelir. Araç için kaç kişinin teklif verdiğini ve fiyatın nasıl ilerlediğini izlemek, satış sürecini daha güvenli hâle getirir.

Otobid, minimum satış fiyatını onayladığınızda aracınızı açık artırmaya çıkarır. Açık artırma boyunca gelen teklifleri canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede araç ihale sürecinde oluşan fiyatı eş zamanlı görmeniz mümkün olur.

Açık artırma tamamlandığında aracınız, gelen en yüksek teklife satılır.Araba Satma Sürecindeki İşlemler Nasıl Yönetilir?

Araba satma sürecinde fiyat kadar noter ve devir işlemleri de önem taşır. Özellikle yoğun günlük tempo içinde bu işlemleri planlamak, satıcılar için yorusatışıoluşan en yüksek teklif sonrasında bu adımları da sizin adınıza yönetir.

Vekalet vermeniz hâlinde Otobid, noter ve devir işlemlerini sizin adınıza yürütür. Noter devir masraflarını Otobid karşılar. Satış bedeli, noter devriyle beraber hızla hesabınıza aktarılır.

Bu süreç, araç satış işlemlerini yalnızca fiyat açısından değil, operasyonel açıdan da daha düzenli hâle getirir. Siz rahatınıza bakarken Otobid, satışın gerekli adımlarını takip eder. Böylece alıcı görüşmeleri, devir planlaması ve belge takibi için ayrı ayrı zaman ayırmanız gerekmez.

Hangi Araçlar Açık Artırmaya Katılabilir?

Otobid; otomobil, SUV ve arazi araçları ile hafif ticari araçlar için hizmet verir. Ancak her araç açık artırmaya dahil olmayabilir. Marka ve model seçenekleri dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.

Açık artırmaya katılacak araçların 2000 ile 2025 model yılları arasında olması ve 300.000 kilometrenin altında bulunması gerekir. Ağır hasar kaydı olan araçlarda ise 2014 model yılı üzeri ve 200.000 kilometre altı şartı aranır. Ağır hasar kaydı bulunan elektrikli araçlar açık artırmaya dahil edilmez.

Aracın muayene tarihine 10 günden fazla süre kalmış olmalıdır. Ayrıca aracı satın almanızın üzerinden en az 10 gün geçmiş olması gerekir. Araçların, markaların yetkili distribütörleri tarafından ithal edilmiş olması da kabul kriterleri arasında yer alır.

İkinci el araç satışı için fiyatın nasıl oluştuğunu görmek isteyenler açısından açık artırma, takip edilebilir bir yöntem sunar. Otobid, önerilen açık artırma başlangıç fiyatından ekspertize, teklif sürecinden noter devrine kadar her aşamayı yönetir. Böylece araç, açık artırmada oluşan en yüksek teklifle satılırken satış süreci de daha kontrollü ilerler.