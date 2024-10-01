ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili ne zaman olacağı belli oldu. Okullar ne zaman kapacak ve ara tatil ne zaman olduğu merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılının ara tatil tarihleri, 15 tatil süresi ve yaz tatili başlangıcıyla ilgili detaylar netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygulanan bu tatiller, eğitim yılını daha verimli hale getirmek için önem taşıyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında öğrenciler, eğitimlerine kısa bir ara vererek dinlenme fırsatı bulacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayarak 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 tarihinde başlayarak 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025'te başlayacak. Bu tatil süreci, öğrencilere ders yoğunluğundan uzaklaşarak dinlenme ve yeniden enerji toplama imkanı sunacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim yılı yaz tatili, 20 Haziran 2025'te başlayacak. Bu tarihte okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline girecekler. Yaz tatili, öğrencilerin dinlenip, yeni eğitim yılına hazırlanması için önemli bir dönem olarak öne çıkıyor.