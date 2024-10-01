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ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman?
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Ara tatil ne zaman ve ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacağı gündeme geliyor. MEB'e bağlı okulların tatil takvimi araştırılırken, okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. Ara tatillerle ilgili bilgiler, özellikle birinci dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağı veliler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman kapacak? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili ne zaman olacağı belli oldu. Okullar ne zaman kapacak ve ara tatil ne zaman olduğu merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılının ara tatil tarihleri, 15 tatil süresi ve yaz tatili başlangıcıyla ilgili detaylar netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygulanan bu tatiller, eğitim yılını daha verimli hale getirmek için önem taşıyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında öğrenciler, eğitimlerine kısa bir ara vererek dinlenme fırsatı bulacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayarak 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman?

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 tarihinde başlayarak 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025'te başlayacak. Bu tatil süreci, öğrencilere ders yoğunluğundan uzaklaşarak dinlenme ve yeniden enerji toplama imkanı sunacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim yılı yaz tatili, 20 Haziran 2025'te başlayacak. Bu tarihte okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline girecekler. Yaz tatili, öğrencilerin dinlenip, yeni eğitim yılına hazırlanması için önemli bir dönem olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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