Ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ve Nisan ara tatillerinin tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ara tatil ve sömestr tatili tarihleri netleşti. Kasım ve Nisan aylarında uygulanacak ara tatillerin yanı sıra, okulların yarıyıl tatiline gireceği tarih de belli oldu. Öğrenciler, yoğun geçen ders temposunun ardından dinlenecekleri tatil dönemlerini merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre yapılacak tatillerin ayrıntıları, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Yaz tatilinin ardından ders zili yeniden çalacak ve milyonlarca öğrenci sınıflarına geri dönecek. Yeni dönemde müfredat, ders saatleri ve tatil uygulamaları da eğitim gündeminde yer almaya devam ediyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin merakla beklediği birinci ara tatil dönemi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında okullarda ders yapılmayacak ve öğrenciler kısa bir mola imkânı bulacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne uzayacak bu tatil süreci, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin dinlenmesi ve ikinci dönem konularına hazırlanması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ara tatil boyunca bazı okullarda sosyal etkinlikler veya telafi programları yapılabilecek olsa da, öğrenciler bu süreci genellikle dinlenme ve motivasyon toplama zamanı olarak değerlendiriyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının en uzun dinlenme dönemi olan yarıyıl tatili, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu iki haftalık tatil süreci, birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrencilere hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı sunacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPNIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip edilen takvime göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen başlayacak.