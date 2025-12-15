Haberler

Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Ümraniye'de madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, apartmanda çıkan tartışmada birlikte yaşadığı kişileri darbetti, kayınpederini yaraladı ve çevreye zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Ümraniye'de bir şahıs, komşusuyla tartıştıktan sonra kayınpederini iterek başını kapıya çarptırdı.
  • Yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırıldı ve başına 3 dikiş atıldı.
  • Şahıs, apartmana ve park halindeki araçlara zarar verdi, polis tarafından karakola götürüldü ve işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Ümraniye'de bir apartmanda yaşanan olay mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre madde kullandığı öne sürülen bir şahıs, apartmanda bir komşusuyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birlikte yaşadığı kişilere saldırdı.

KAYINPEDERİNİ ÇEKİP İTTİ

Apartman içinde küfür ve tehditler savuran şahıs, çıkan arbede sırasında kayınpederini çekip iterek başını kapıya çarpmasına neden oldu. Yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, başına 3 dikiş atıldığı öğrenildi.

APARTMANA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Aile fertlerinin hastaneye gitmesinin ardından eve alınmayan şahıs bu kez sokağa çıkarak apartmana ve park halindeki araçlara zarar verdi. Olay üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis tarafından karakola götürülen şahsın, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, apartman sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bu pezevengin neyini serbest bırakacaksın kardeşim, it gibi sağa sola saldırmaya devam edecek belliki

Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

adelet zaten yok vur kır yarala serbest kal.

Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Apartmanda adam olsa linç ederdi bunu....

Haber YorumlarıMurat Kosa:

Adaletiniz yerine dıbine batsın!

Haber YorumlarıCan Reno:

cinayet işleyince tutuklanır

