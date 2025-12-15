Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Ümraniye'de bir apartmanda yaşanan olay mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre madde kullandığı öne sürülen bir şahıs, apartmanda bir komşusuyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birlikte yaşadığı kişilere saldırdı.

KAYINPEDERİNİ ÇEKİP İTTİ

Apartman içinde küfür ve tehditler savuran şahıs, çıkan arbede sırasında kayınpederini çekip iterek başını kapıya çarpmasına neden oldu. Yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, başına 3 dikiş atıldığı öğrenildi.

APARTMANA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Aile fertlerinin hastaneye gitmesinin ardından eve alınmayan şahıs bu kez sokağa çıkarak apartmana ve park halindeki araçlara zarar verdi. Olay üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis tarafından karakola götürülen şahsın, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, apartman sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.