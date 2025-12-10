Haberler

Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü


Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş., boşanma aşamasındaki eşini bulamayınca apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İlhan Ş. yakalanırken, aylar önce eşinin kapısına geldiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

  • Emekli başçavuş İlhan Ş., Kayseri'de apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü.
  • İlhan Ş., olay öncesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için evine gitmişti.
  • İlhan Ş. yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve giden emekli başçavuş İlhan Ş. (51), binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken bina görevlisinin karısını öldüren emekli başçavuşun aylar önce yine eşinin kapısına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıisa Yıldırım:

Bu şahıs emekli asker felan değil daha önceden TSK ayrılmış biri, sağlık problemleri olan bir yaratık.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Bunlar sürüngen soyu zaten aynı dünyayı paylaşıyoruz maalesef. Negatif ırk.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Kayseri melikgazi kocasinan hırtlarn bol yasadıgı yer

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Allah belanı versin senin onun bunun çocuğu!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
