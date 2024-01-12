AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ: AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lise sınavına katılmakta olan adaylar heyecanla AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunu araştırarak sınav sonuçlarını beklemekte. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, AÖL 1. dönem sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından gündeme geliyor ve adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, bu kapsamda adaylar tarafından aktif olarak internet üzerinde araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan bilgilere göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları 24 Ocak tarihinde adayların erişimine açılacak. Bu önemli bilgiyle birlikte, adaylar sınav sonuçlarına erişebilmek için Öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle aşağıdaki internet adreslerinden giriş yapabilirler:
Açık Öğretim Liseleri için: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu için: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Bu bağlantılar üzerinden yapılan girişlerle adaylar, sınav sonuç bilgilerine kolayca ulaşabilirler.
AÇIK LİSE SINAV CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavdaki sorular ve ilgili cevap anahtarları, 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişilebilir hale geldi.