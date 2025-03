AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA || AÖL sınavı saat kaçta? 1., 2., ve 3. oturum ne zaman?

AÖL sınav giriş belgesi sorgula işlemleri sınav haftasına girilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak olan açık lise sınavları öncesinde, öğrenciler AÖL sınav giriş belgesi sorgula ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda, AÖL sınavı saat kaçta başlayacak sorusu da sıkça araştırılıyor. Peki, AÖL sınavı saat kaçta? 1., 2., ve 3. oturum ne zaman? İşte detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

Her oturumda, öğrenciler sorumlu oldukları derslerden sınava girecekler ve her bir ders için 10 soru sorulacak. Her oturum için toplam 120 dakika süre verilecektir.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.