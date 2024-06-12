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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ NE ZAMAN? #9997 Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihleri ve ücretleri merak ediliyor. Üniversite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler, kayıt tarihleri ve ücretler hakkında bilgi almak için Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesini takip edebilirler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu takvimi, öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt sürecinin ardından sınavlar yapılacaktır. Yaz okulu kayıtları genellikle ilkbahar veya yaz aylarında gerçekleşmektedir. AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 22.00'da sona erecek. Kayıt işlemleri için öğrenciler, ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçimlerini yapacaklar. Daha sonra kayıt ücretini Ziraat Bankası hesabına yatıracaklar. Ardından, kayıt durumlarını kontrol ettikten sonra eKampüs sistemine ders kitaplarının yükleneceği bilgisini alacaklar.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücretleri henüz açıklanmamış olsa da, geçtiğimiz yılki kayıt ücretleri aşağıdaki gibiydi:

  • Yaz okulunda 1 ders alan öğrenci toplam ₺550,00 öder.
  • Yaz okulunda 2 ders alan öğrenci toplam ₺625,00 öder.
  • Yaz okulunda 3 ders alan öğrenci toplam ₺700,00 öder.
  • Yaz okulunda 4 ders alan öğrenci toplam ₺775,00 öder.
  • Yaz okulunda 5 ders alan öğrenci toplam ₺850,00 öder.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı, 17 Ağustos günü düzenlenecek. Bu tarih, öğrencilerin sınav hazırlıklarını planlamaları için önemlidir. Sınav tarihi ile ilgili detaylı bilgiler genellikle Anadolu Üniversitesi AÖF resmi web sitesinde veya öğrencilere doğrudan iletilen duyurularda yer alır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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