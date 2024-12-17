AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulacak. Öğrenciler sonuçlarını, AÖF resmi web sitesi üzerinden veya Anadolu Üniversitesi mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecekler. Peki, AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUCUNA NASIL BAKILIR?

AÖF sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden sonuçlarını sorgulayabilirler. Sonuçlara erişim için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterlidir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar kolayca öğrenilebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 10 ila 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları açıklandığında Anadolu Üniversitesi, resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapmaktadır. Öğrencilerin sonuçlarını öğrenmek için düzenli olarak AÖF resmi internet sitesi üzerinden kontrol yapmaları önerilir.

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