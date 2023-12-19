AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır?

Milyonlarca öğrencinin girdiği Açıköğretim fakültesi güz dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı ve bitirme (FİNAL) sınavlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Aöf sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler…

AÖF vize sınav sonuçları sorgulamaları aralık ayının başında tamamlanan sınav sonrasında hız kazandı. Lisans eğitimine açıktan devam eden ya da ikinci üniversiteyi okuyan adayların gündeminde. Peki, Aöf sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Detaylar haberimizde…

AÖF SINAV SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Sonuçlar için beklenen açıklama da geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. 2023-2024 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV NOTU SORGULAMA SİTESİ (TIKLA)



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SINAV NOTU ÖĞREN (TIKLA)

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.