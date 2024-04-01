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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) öğrencileri, bahar dönemi ara sınavlarına odaklanmışken, sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözleri şimdi de vize sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından, öğrenciler merakla bekledikleri sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan http://aof.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarına erişim sağlanabiliyor

2023-2024 Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebiliyor.

AÖF VİZE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF HARF NOTLARI

4,00 AA

3,70 AB

3,30 BA

3,00 BB

2,70 BC

2,30 CB

2,00 CC

1,70 CD

1,30 DC

1,00 DD

0,00 FF

Osman Demir
Osman Demir
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