AÖF FİNAL SONUÇLARI | AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları, sınava giren binlerce öğrencinin gündemindeki en önemli konulardan biri oluyor. Final sınavlarının ardından öğrenciler, sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Anadolu Üniversitesi final sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AÖF final sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.

AÖF NOT SİSTEMİ

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı