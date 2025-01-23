AÖF FİNAL SONUÇLARI | AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF final sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) kapsamında yapılan final sınavlarının sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı yoksa ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AÖF sınav sonuçları, sınava giren binlerce öğrencinin gündemindeki en önemli konulardan biri oluyor. Final sınavlarının ardından öğrenciler, sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Anadolu Üniversitesi final sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
AÖF SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
AÖF final sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.
AÖF NOT SİSTEMİ
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı