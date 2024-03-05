Antalya seçim anketi 2024! Antalya seçim anketi sonuçları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu 80 bin kişinin katılımıyla vatandaşlara hitap ettiği Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankete katılanların yüzde 42.3'ü tercihini AK Parti adayı Hakan Tütüncü'den yana kullanırken, yüzde 40.5'lik kesim de CHP'nin adayı Muhittin Böcek'e oy vereceğini belirtti. DEM Parti'nin adayı Kemal Bülbül ise yüzde 5.1'lik bir destek aldı. İşte GÜNCEL Antalya seçim anketi sonuçları!

ANTALYA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 bin kişinin katılımıyla miting yaptığı Antalya'da 8 bin 500 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün bir Yerel Seçim olsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; AK Parti'nin adayı yarışı CHP'nin adayının iki puan önünde götürüyor.

İşte anketten çıkan sonuç;

• (AK Parti) Hakan Tütüncü | %42,3

• (CHP) Muhittin Böcek | %40,5

• (DEM) Kemal Bülbül | %5,1

• (İYİ Parti) Nesrin Ünal | %4,1

• (Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2,9

• (YRP) Ümit Özkurt | %2,7

• Diğer Adaylar | %2,4