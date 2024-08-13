Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti?

Kepez üstü teleferik projesi yapılacak mı? Kepez üstü teleferik projesi iptal mi edildi? Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonucu seçim vaatleri arasında yer alan Kepez üstü teleferik projesi hakkında konuşan Kepez belediye Başkanı Mesut Kocagöz proje ile ilgili konuştu. İşte Kepez üstü teleferik projesi hakkında detaylar…

KEPEZ ÜSTÜ TELEFERİK PROJESİ İPTAL Mİ?

Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle 57 gün tutuklu kalan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde Kepez üstü için teleferik projesi vaadi olduğunu, bu projeyi yaşanan kaza ve cezaevi sürecinden sonra iptal ettiğini açıkladı. Kocagöz, "Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem. O teleferik kazası da aslında sistem hatası değil, operatör hatası. Yüzlerce kez durdu orası, çünkü ani hava değişikliğine duyarlı bir yer teleferik. Meteoroloji bize bilgi verir, fırtına çıkacak, ne yapacaksınız? Millet havada, durdurursunuz. Oranın kurtarma motoru ile tahliye edersiniz, manuel. Bu kadar basit aslında. Bu arkadaşımız ikinci kez bastı ya, çalıştırmasaydı kaza olmayacaktı" diye konuştu.