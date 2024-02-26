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ANTALYA İFTAR VAKTİ | Antalya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

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Antalya'da ezan kaçta okunacak? İftar saati ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, imsak vakitlerini araştırıyor. Binlerce Müslüman, sahur yaptıktan sonra yaşadıkları şehirdeki imsak vakitlerini merak ediyor. Antalya'da iftar vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta?

Antalya'da iftar vakti ne zaman, imsak kaçta giriyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman sahura kalkacak ve Ramazan orucu için niyet edecek. Peki, Antalya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

ANTALYA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da ilk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 19:08'de yapılacak.

ANTALYA İFTAR VAKTİ | Antalya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı takvime göre, Kadir gecesi Ramazan ayının son 4 günüdür. 6 Nisan- 9 Nisan arası Kadir gecesi olarak kabul edilebilir.

ANTALYA İFTAR VAKTİ | Antalya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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