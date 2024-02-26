ANTALYA İFTAR VAKTİ | Antalya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Antalya'da iftar vakti ne zaman, imsak kaçta giriyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman sahura kalkacak ve Ramazan orucu için niyet edecek. Peki, Antalya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

ANTALYA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da ilk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 19:08'de yapılacak.

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı takvime göre, Kadir gecesi Ramazan ayının son 4 günüdür. 6 Nisan- 9 Nisan arası Kadir gecesi olarak kabul edilebilir.