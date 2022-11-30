Antalya deprem mi oldu? Sorusu, Antalya'da gerçekleşen sarsıntı ile birlikte merak edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Dün gece Antalya'da deprem mi oldu? Antalya deprem son dakika!

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 30 Kasım dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu?

Antalya deprem mi oldu? Dün gece Antalya'da deprem mi oldu? Soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Dün gece Antalya'da deprem mi oldu? Antalya deprem son dakika!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 00.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Gerçekleşen depremde yerin 6.2 kilometre derinliğinde olduğu biliniyor.

DEPREMLER NEDEN ÇOĞUNLUKLA GECE SAATLERİNDE OLUYOR?

Deprem gerçeği bir kez daha acı yüzünü bizlere gösterirken herkesin aklına ise aynı soru geldi: Büyük depremler neden çoğunlukla gece oluyor? Bilimsel olmasa da uzmanlar bu sorunun yanıtını belli bir çerçevede veriyor. Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor. Fizikçiler de Güneş ve Ay tutulmalarında da çekim gücü çok arttığı için deprem yaşanmasının olası olduğunu belirtiyor.