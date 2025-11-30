Haberler

Antalya'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Antalya'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da şiddetli yağış ve rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu. Konyaaltı ilçesindeki Gürsu Mahallesi'nde 10 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki iki araç üzerine devrildi ve bir binada hasar oluşturdu.

  • Antalya'da şiddetli rüzgar 10 metre uzunluğunda bir ağacın devrilmesine neden oldu.
  • Devrilen ağaç iki araca ve bir binaya hasar verdi.
  • Olayda kimse yaralanmadı.

Sarı alarm verilen Antalya'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar daha önce şikayet edildiği iddia edilen ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda iki araç ve bir binada hasar oluşurken şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, Gürsu Mahallesi'nde 10 metre uzunluğundaki bir ağacın devrilmesine neden oldu.

ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yolun ortasına düşen ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken ağacın devrilmesiyle birlikte binanın da camları kırıldı ve balkonu zarar gördü.

"BİNANIN CAMLARI KIRILMIŞ"

Aynı binada oturan vatandaşlardan Mahmut Göl, ağacın daha önce de tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Belediyeye müracaat ettim ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği gerekçesiyle işlemi yapamadılar. Allah'tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük bir hasar var" dedi.

"İKİ KOMŞUNUN BALKONU ZARAR GÖRDÜ"

Mahalle sakinlerinden Fuat Oral ise ağacın uzun süredir risk taşıdığını ifade ederek, "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var ,olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü" diye konuştu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek G.Saray'a istediği yıldızı duyurdu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı

Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.