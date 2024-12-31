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Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü?

Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü?
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Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'yu benzinle ateşe verdi. Zorlu ağır yaralanırken, kaçan şüpheli Üzer yakalandı. Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü?

Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, boşandığı eşi Pınar Zorlu'yu üzerine benzin dökerek yaktı. Olay sonrası Zorlu ağır yaralanırken, Üzer ise kısa sürede yakalandı. Üzer ifadesinde eski eşinin çocuğunu göstermediği için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü?

ANTALYA'DA ESKİ EŞİNİ YAKAN GÜRHAN ÜZER KİMDİR?

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü.

YANAN KADINA VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KADINDA YANIKLAR VARDI VE GÖZÜ GÖRMÜYORDU"

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Öner, "Karşıda kasapta çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Sonrasında kadının çığlığını duydum. İş yerinde çalışan kadınla beraber koşmaya başladık. Trafikten dolayı karşıya geçmekte zorlandık. Geçene kadar benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

ÇOCUĞUNU GÖSTERMİYOR DİYE YAKMIŞ

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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