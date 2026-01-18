Haberler

Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde çıkan tartışmanın ardında başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürüldü. Genç kadın hayatını kaybederken, adamın eşini kucağında hastaneye götürürken söyledikleri dikkat çekti.

  • Helin Kutlay, eşi İ.K. tarafından Antalya'nın Kepez ilçesinde silahla vurularak öldürüldü.
  • İ.K., eşini hastaneye götürdükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
  • Helin Kutlay'ın cenazesi, otopsi sonrası Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Yaklaşık 3 ay önce evlenen Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti. Ailesiyle akşam yemeği yiyen çift, saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine döndü. Sütçüler Caddesi üzerindeki ikametlerine giden yeni evli çift arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİ KUCAĞINDA DAİREDEN ÇIKTI, SÖYLEDİKLERİ KAN DONDURDU

Tartışma seslerini duyan komşular kapıya yöneldikleri sırada, daire içerisinden bir el silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra daireden kucağında eşi Helin Kutlay ile birlikte çıkan İ.K. eşinin hayatına son vermek istediğini söyledi. Eşi tarafından hastaneye götürülen genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olayın hastane polisi tarafından bildirilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken kadının eşi İ.K. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin genç kadının cansız bedeni üzerinde yaptığı inceleme ardından Helin Kutlay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI CENAZEYİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDI

Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasiz Delikanli:

Hirtlardan ne beklrnir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

