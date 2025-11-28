Haberler

Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı

Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı Haber Videosunu İzle
Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merdivenden inen annesinin peşinden yürüteçle giden bebek, merdivenden düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Bir bebek yürüteçle merdivenlerden düştü.
  • Bebek hastaneye kaldırıldı.

Bir apartmanın ortak kullanım alanında kaydedilen üzücü bir kaza, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Olay, annesinin merdivenlerden aşağıya doğru indiği sırada yaşandı.

YÜRÜTEÇLE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Hemen arkasından yürüteciyle ilerlemeye çalışan küçük bebek, merdiven boşluğuna yaklaştığı anda kontrolünü kaybetti. Yürüteçle birlikte basamaklardan hızla yuvarlanan bebeğin yardımına ailesi ve çevredeki komşular koştu. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
CBS muhabiri Papa'ya beyzbol sopası hediye etti

Türkiye yolunda Papa'ya sürpriz hediye
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
18. saniyede gol! Porto kendi sahasında şov yaptı

18. saniyede gol! Rakibini darmaduman ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.