Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı
Merdivenden inen annesinin peşinden yürüteçle giden bebek, merdivenden düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Bir bebek yürüteçle merdivenlerden düştü.
- Bebek hastaneye kaldırıldı.
Bir apartmanın ortak kullanım alanında kaydedilen üzücü bir kaza, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Olay, annesinin merdivenlerden aşağıya doğru indiği sırada yaşandı.
YÜRÜTEÇLE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ
Hemen arkasından yürüteciyle ilerlemeye çalışan küçük bebek, merdiven boşluğuna yaklaştığı anda kontrolünü kaybetti. Yürüteçle birlikte basamaklardan hızla yuvarlanan bebeğin yardımına ailesi ve çevredeki komşular koştu. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırdı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam