Annem Ankara CANLI izle! 29 Ocak Annem Ankara 8. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara CANLI izle! 15 Ocak Annem Ankara 8. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan, intihar edecek mi?

Zuhal, Hasan'ın uğrattığı hayal kırıklığının ardından Nazan'ın karşısına geçer ve onu tehdit eder. Hasan ise silahını çıkarır ve intiharın eşiğindedir

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal'in ekmek bayisini kimin yaktığı ortaya çıkıyor!

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı sec¸er ve komşularına isyan eder. Zuhal'in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir. Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨ kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır. Ve bu gizemli adam; Nazan'ı ziyaret edip her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Hatta bununla da kalmayacak, Hasan ve ailesinden de onun adına intikam alacaktır. Soydas¸lı Ailesi; omuz omuza mücadele edip du¨zlu¨gˆe çıkacaklarını du¨s¸u¨nu¨rken onları daha zor gu¨nler beklemektedir s¸imdi.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

"Babamı hala seviyorsun değil mi?"

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

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