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Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?

Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?
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Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, "Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çekiyor. Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zuhal vuruldu!

Zuhal, hastanede yaşam mücadelesi vermektedir, Hasan ise çocuklarla bir başına kaldı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, Hasan'a bir şans daha verecek mi?

Hasan, geçirdiği zor günlerin ardından Zuhal'in ve çocuklarının kıymetini bir kez anlar. Ancak Nazan, Hasan'ın aşamadığı bir engel olmaya devam eder. Zuhal, mücadelesine kaldığı yerden devam ederken Burak'ın sancılı aşk hayatıyla yeniden sarsılır. Burak ve Ayça'nın fırtınalı aşkı tüm engellere rağmen devam edecek mi?

Diğer tarafta Zuhal'in yanında yıkılmaz, yorulmaz bir destekçisi vardır artık. Yıllar önce rahmetli olan teyzesinin oğlu Suphi Zuhal'in de önünde siper olmuştur adeta. Artık Zuhal ve çocuklar yalnız değildir. Zuhal'in, Ayça'nın annesi Seçil'le karşı karşıya geldiği an, Hasan da Nazan'la uğraşmaktadır. Ya evlenecektir Nazan'la ya da ayrılığın sonuçlarına çocukları Burak, Başar ve Bağış katlanacaktır. Hasan'ın seçimi her şartta yıkım olacaktır.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

"Babamı hala seviyorsun değil mi?"

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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