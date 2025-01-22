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Annem Ankara bu akşam var mı? Annem Ankara yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D TV yayın akışı!

Annem Ankara bu akşam var mı? Annem Ankara yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D TV yayın akışı!
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Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 22 Ocak tarihli Kanal D yayın akışı, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Annem Ankara dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, "Annem Ankara bu akşam var mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. 22 Ocak Kanal D yayın akışı, dizinin saatini öğrenmek isteyenler için paylaşıldı. . Duygusal sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizi, Çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Peki, Annem Ankara bu akşam var mı? Annem Ankara yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D TV yayın akışı!

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Annem Ankara bu akşam var mı? Annem Ankara yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D TV yayın akışı!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

Annem Ankara bu akşam var mı? Annem Ankara yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Ocak Kanal D TV yayın akışı!

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal'in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir. Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır. Ve bu gizemli adam; Nazan'ı ziyaret edip her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Hatta bununla da kalmayacak, Hasan ve ailesinden de onun adına intikam alacaktır. Soydaşlı Ailesi; omuz omuza mücadele edip düzlüğe çıkacaklarını düşünürken onları daha zor günler beklemektedir şimdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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