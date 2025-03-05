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Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara'nın senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor. Yakın bir geçmişte, gerçek bir hikayeyi naif ve bir o kadar da çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara", izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak. Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin eski'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

ANNEM ANKARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, adından da anlaşılacağı gibi Ankara'nın tarihi ve nostaljik mekanlarını ekranlara taşıyor.

eski yılların atmosferini yaşatmayı hedefleyen yapım, çekim mekanlarıyla izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaptıracak.

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annem Ankara 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi." dedi.

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu." ifadelerini kullandı.

114140'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Mücadele edeceksin, savaşacaksın!"

Hasan yenilgiyi kabul edip kaderine razı olmayı mı seçecek yoksa kendinden ve ailesinden vazgeçmeyip sonuna kadar savaşmayı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele ediyor!

Hasan'ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkım yaşıyor. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal'in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürüklenir. Suphi'nin ortalarda olmayışı Mesude'de büyük bir endişe yaratır. Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi'nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir.

Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara alır. Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder. Hasan'ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal'i büyük bir sürpriz bekler.

Annem Ankara 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

"Babamı hala seviyorsun değil mi?"

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin eski yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

Annem Ankara dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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