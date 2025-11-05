Haberler

Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evlenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Güzel oyuncu, dün doğan oğluna "Devin" adını verdi. Doğum haberini bugün sosyal medya hesabından duyuran Gümülcinelioğlu, "Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025... Hoş geldin oğlumuz!" notuyla ilk fotoğrafını paylaştı.

2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Güzel oyuncu, dün dünyaya gelen oğluna "Devin" adını verdi.

Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Gümülcinelioğlu, doğum haberini bugün sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla duyurdu. Doğum sonrası çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine "Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025... Hoş geldin oğlumuz!" notunu ekledi.

CANNES'DA HAMİLELİK MÜJDESİ VERMİŞTİ

Bu yıl 78. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda zarafetiyle dikkat çeken Başak Gümülcinelioğlu, festivalde yaptığı açıklamayla ilk kez hamile olduğunu duyurmuştu. O dönemde büyük ilgi gören bu açıklama, hem Türkiye hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Fenomenler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı

Ünlü isimler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı
Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda krizi: Onu neden orada oynattın?
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması! Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren iddia: Alçak bir algı çalışması
Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Denizaltıdan çıkanlar soluğu okyanusta alan polisi bile şaşırttı
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi

Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

2 holdinge kayyum atandı
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.