Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Güzel oyuncu, dün dünyaya gelen oğluna "Devin" adını verdi.

Gümülcinelioğlu, doğum haberini bugün sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla duyurdu. Doğum sonrası çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine "Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025... Hoş geldin oğlumuz!" notunu ekledi.

CANNES'DA HAMİLELİK MÜJDESİ VERMİŞTİ

Bu yıl 78. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda zarafetiyle dikkat çeken Başak Gümülcinelioğlu, festivalde yaptığı açıklamayla ilk kez hamile olduğunu duyurmuştu. O dönemde büyük ilgi gören bu açıklama, hem Türkiye hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.