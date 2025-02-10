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Anneler Günü ne zaman 2025? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

Anneler Günü ne zaman 2025? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
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Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte hediye hazırlıkları ve kutlama planları yapılmaya başlandı. Anneler Günü için hediye önerileri, sürpriz fikirler ve kutlama mesajları da sıkça araştırılıyor. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte, bu özel günle ilgili detaylar…

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, ailelerin bir araya gelmesine ve annelerini mutlu edecek sürprizler hazırlamasına vesile olur. Peki, 2025 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? Anneler Günü tam olarak hangi tarihte kutlanacak? İşte, bu özel günle ilgili merak edilen detaylar…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Anneler Günü, dünyada milyonlarca kişinin annelerine teşekkür etmek ve onlara sevgilerini göstermek için kutladığı özel bir gündür. Bu günde çiçekler, hediyeler ve duygusal mesajlarla annelerimizi mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü olan Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman 2025? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?Anneler Günü ne zaman

ANNELER GÜNÜ'NE NE KADAR KALDI?

10 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Anneler Günü'ne tam 90 gün kaldı. Bu anlamlı günü unutmak istemeyenler şimdiden hazırlıklarını planlamaya başladı.

Anneler Günü ne zaman 2025? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?2025 Anneler Günü

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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