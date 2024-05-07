ANNELER GÜNÜ hangi gün? #128144 Anneler günü ne zaman? 2024 Türkiye'de Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü genellikle Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır. Annelerimizin sevgi dolu kolları, özverili fedakarlıkları ve sonsuz sevgileri için onlara minnettarlığımızı ifade etmenin harika bir günüdür. Peki, Anneler günü hangi güne denk geliyor? Anneler günü ne zaman? 2024 Türkiye'de Anneler Günü hangi gün? Detaylar haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak. Anneler Günü'nde onları sevgiyle hatırlamak ve değerlerini bilmek, onlara olan minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsattır.

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