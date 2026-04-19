Ankara’da Rize rüzgarı esecek: 4 gün sürecek büyük buluşma

Ankara’da Rize rüzgarı esecek: 4 gün sürecek büyük buluşma
Ankara’da 7–10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Rize Günleri’nde, kentin kültürü, mutfağı ve turizmi Başkent’e taşınacak. 100’e yakın etkinliğin yer alacağı organizasyonda milyonlarca ziyaretçi hedefleniyor.

Başkent Ankara, Mayıs ayında Karadeniz’in eşsiz kültürüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Rize Dernekler Federasyonu öncülüğünde, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek “Ankara Rize Günleri”, 7–10 Mayıs tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. “Size, Bize, Hepimize Rize” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Rize’nin doğal güzelliklerinden mutfağına, kültüründen ekonomisine kadar pek çok değer bir arada sunulacak.

RİZE’NİN KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ BAŞKENT’TE BULUŞACAK

Etkinlik kapsamında kurulacak stantlarda Rize’nin ilçeleri yer alırken, yöresel ürünler ve el emeği çalışmalar ziyaretçilere sunulacak. Rize’den gelecek 53 esnaf ve 8 kadın kooperatifi, katılımcılara memleket lezzetlerini deneyimleme fırsatı sunacak. Aynı zamanda folklor ekipleri, sahne gösterileri ve özel performanslarla Rize’nin kültürel mirası canlı şekilde sergilenecek. “Çay Senfonisi” ve “Sandıktan Sahneye” gibi etkinliklerle kentin geçmişten bugüne uzanan hikâyesi sahneye taşınacak.

100 ETKİNLİKLE DOLU DOLU PROGRAM

Dört gün sürecek organizasyonda yaklaşık 100 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. “Nayla Altı Sohbetleri” ile Rize’nin turizmi ve ekonomik potansiyeli ele alınırken, gastronomi etkinlikleri, konserler ve halk oyunları gösterileri ile ziyaretçilere zengin bir program sunulacak. Ayrıca “Spor Kenti Rize”, “Gastro Rize” ve “Dört Mevsim Turizm” başlıklarıyla kentin vizyonu tanıtılacak, İyidere Lojistik Limanı gibi önemli yatırımlar da anlatılacak.

ULUSLARARASI KATILIM VE BÜYÜK HEDEF

Bu yıl uluslararası boyuta taşınan Rize Günleri’ne 8 farklı ülkeden katılım bekleniyor. Organizasyonda 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşılması hedeflenirken, etkinlikte “Dumansız Günler” kampanyası ve organ bağışı farkındalığı gibi sosyal projeler de yer alacak. Ankara Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Muammer Bostan, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek bu buluşmanın kültürel dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olacağını vurguladı.

Haber: Yavuz Günay

Haberler.com
