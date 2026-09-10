Ankara’da Azerbaycan Türkçesi kurslarına yeni kayıtlar başladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Azerbaycan Türkçesi Kursu için başvurular 10 Ekim 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KURSU NEREDE DÜZENLENİYOR?

Azerbaycan Türkçesi Kursu, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından Gazi Üniversitesi’nde, Hersek Binası'nda bulunan “Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı”nda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Kursun temel amacı Azerbaycan dilini ve kültürünü tanıtmak, katılımcıların Azerbaycan’ın tarihi, edebiyatı, kültürü ve millî değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak olarak belirtildi.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kursa, en az lisans mezunu olan veya hâlihazırda Ankara’daki herhangi bir üniversitede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile diğer ülkelerin vatandaşları,

Azerbaycan’a, Azerbaycan Türkçesine, edebiyatına ve kültürüne ilgi duyanlar,

Azerbaycan türkcesi, edebiyatı ve kültürü alanlarında bilimsel araştırma yapanlar,

Eğitimlerine Azerbaycan’daki üniversitelerde devam etmek isteyenler kurs programına başvurabilir.

DERSLER NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER OLACAK?

Kurs başlangıç seviyesinde düzenlenecek ve yüz yüze gerçekleştirilecek. İhtiyaç hâlinde, paralel olarak orta seviye için ayrı bir grubun açılmasının da planlandığı belirtildi.

Dersler haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra haftada bir kez, katılımcıların konuşma becerilerini geliştirmelerine ve Azerbaycan kültürünü daha yakından tanımalarına yönelik serbest programlar düzenlenecek.

PROGRAM NE KADAR SÜRECEK?

Eğitim programının toplam süresi 5 ay olacak. Programın 6. ayı ise sınav ve sertifikalandırma programına ayrılacak.

Kurs süresince öğrenciler için tanınmış aydınlarla buluşmaların yanı sıra Azerbaycan kültürü ve millî değerlerine yönelik seminerler, açık dersler ve çeşitli kültürel programlar da düzenlenecek.

Kursa en az yüzde 80 devam zorunluluğu bulunuyor.

KURS SONUNDA SERTİFİKA VERİLECEK Mİ?

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara Azerbaycan Kültür Merkezi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak sertifika verilecek.

Adayların kursa seçimi ise mülakat yoluyla gerçekleştirilecek.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Azerbaycan Türkçesi Kursu için son başvuru tarihi 10 Ekim 2026 olarak açıklandı. Dersler ise 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

KURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Kursa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

Kimlik belgesi

Fotoğraf

Öz geçmiş (CV)

Niyet mektubu

Tavsiye mektubu

Başvurular yalnızca PDF formatında ve e-posta yoluyla kabul edilecek.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KURSU ÜCRETLİ Mİ?

Azerbaycan Türkçesi Kursu'na kayıt yaptırmak isteyen adaylardan herhangi bir ücret alınmayacak. Kursa kayıt ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KURSU BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvurular için kullanılacak e-posta adresi azerbaycandilikurslari@gmail.com olarak belirtildi.

İletişim: +90 507 099 88 45

Adres: Gazi Üniversitesi, Hersek Binası, “Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı”