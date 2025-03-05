ANKARA TERAVİH SAATİ || 5 Mart Ankara'da teravih ne zaman kılınacak? Diyanet teravih saatleri!

5 Mart 2025 Çarşamba günü, Ankara'da teravih namazı ne zaman kılınacak? "Ankara teravih saati" ve "Ankara yatsı ezanı saat kaçta okunacak?" soruları, Ramazan ayının bu mübarek gününde sıkça araştırılıyor.? Ankara'da teravih namazı saat kaçta başlayacak? "5 Mart 2025 Ankara teravih vakti" ve "Ankara yatsı namazı saati" gibi sorular, bu akşam teravih namazını eda etmek isteyenler için önemli bir konu oluyor.

ANKARA'DA TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Ankara'da yatsı namazı vakti saat 20:09'dur.

TERAVİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılındığı için teravih namazı da saat 20:09'da başlayacaktır.