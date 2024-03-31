ANKARA SEÇİM SONUÇLARI | Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? YSK Seçim Sonuçları!

Türkiye 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımı saat 17.00 itibarıyla başladı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında başkent Ankara da yer alıyor. Açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

ANKARA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Başkentte sandıkların 23,49'u açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ankara'da mevcut Başkan Mansur Yavaş yüzde 57,75 oy aldı, Turgut Altınok ise 34,63 oy aldı.

TURGUT ALTINOK MU MANSUR YAVAŞ MI?

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum"

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