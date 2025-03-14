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Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 14-15 Mart ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 14-15 Mart ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pursaklar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Ankara Pursaklar su kesintisi saatleri...

Pursaklar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.03.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.03.2025 23:55:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Gümüşoluk Mahallesi muhtelif sokak içerisinde içme suyu şebeke hattı arizasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Saray Gümüşoluk mahallesi

Ankara PURSAKLAR su kesintisi! 14-15 Mart ASKİ Pursaklar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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