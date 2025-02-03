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Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Rapor, Türkiye genelinde kar, sağanak yağış ve dondurucu soğuk hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Vatandaşların hava durumu raporlarına göre önlem alması ve mevsim koşullarına uygun hareket etmesi öneriliyor. Ankara okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını paylaştı. Kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar, mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı. Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

ANKARA HAVA DURUMU!

Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?


METEOROLOJİ UYARDI

Hava Sıcaklığı Salı Gününden İtibaren Hissedilir Derecede Azalacak!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 4 ŞUBAT SALI?

4 Şubat Salı günü yarın için Ankara Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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