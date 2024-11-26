Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?
Ankara Valiliği, 27 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valilikten yapılacak açıklamanın ardından durum netleşecek. Peki, Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?
Türkiye'nin birçok ilinden kar tatili haberi gelmeye devam ediyor. Birçok kişi Ankara'da yoğun kar yağışı beklentisi üzerine okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu?
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.
Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.
Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da kar sebebiyle okul tatili olup olmadığını X hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak.
??26 Kasım 2024 Salı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 26, 2024
?????Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
???Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QOt04bwFcg