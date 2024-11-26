Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

Türkiye'nin birçok ilinden kar tatili haberi gelmeye devam ediyor. Birçok kişi Ankara'da yoğun kar yağışı beklentisi üzerine okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar sebebiyle okul tatili olup olmadığını X hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak.