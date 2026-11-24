25 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu diye merak edenler için son durum belli. Ankara Valiliği tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Yarın Ankara'da okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek. Velilerin ve öğrencilerin olası bir son dakika tatil kararı için Ankara Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

SON DAKİKA ANKARA VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU

Ankara Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Valilikten olası bir tatil kararı gelmesi halinde karar, Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Ankara'da okullar tatil değil. Olumsuz hava koşullarına rağmen il genelinde ve ilçelerde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması bekleniyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü Ankara'da okul var. Ancak yağışların şiddetini artırması halinde valilik ya da kaymakamlıklar tarafından il veya ilçe bazında tatil kararı alınabilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 11, en düşük sıcaklığın ise 7 derece civarında olması öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanak sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.