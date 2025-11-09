Haberler

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: "Her 10 Kasım'da Biraz Daha İçimizde Büyüyen 'Mavi Gözlü Dev'in İzinde, Saygıyla Dimdik Yürüyoruz"

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Her 10 Kasım’da biraz daha içimizde büyüyen ‘Mavi Gözlü Dev’in izinde, saygıyla dimdik yürüyoruz. Bu sorumlulukla, onun gösterdiği hedeflere inançla yürüyor, her 10 Kasım’da biraz daha büyüyen bir minnetle aziz hatırasının önünde eğiliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.

AKK Başkanı Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında bir anma mesajı yayımladı. Yılmaz'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sadece bir lideri değil, bir fikri anıyoruz. Cumhuriyet, sadece bir yönetim değil, her sabah özgürce uyanabilmenin adıdır. Uygarlık yolculuğu olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmak ve ebediyen yaşatmak bir görev değil, onurdur.

10 Kasımlar, Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e olan bağlılığımızı, onun 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle ifade ettiği ölümsüz ideallerini yaşatma kararlılığımızı tazelediğimiz günlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, yaktığı bağımsızlık meşalesi ışığında yürümeye devam edeceğiz.

Bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyet'imizin 102'nci yılında da, mazlum milletlerin ve demokrasi çığlığının başkenti, Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'mızı, gösterdiği hedefteki dünya başkenti haline getirmek için her daim hiç durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu yolculukta, her özgür düşünce her eşit adım her çağdaş atılım onun izinde sorumlulukla yürümeye devam ettiğimizin kanıtıdır.

Bu onurla, her 10 Kasım'da biraz daha içimizde büyüyen 'Mavi Gözlü Dev'in izinde, saygıyla dimdik yürüyoruz. Bu sorumlulukla, onun gösterdiği hedeflere inançla yürüyor, her 10 Kasım'da biraz daha büyüyen bir minnetle aziz hatırasının önünde eğiliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirasa ve Cumhuriyet değerlerine daima sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Seni unutmadık, unutturmayacağız… Ruhun şad olsun Ata'm…"

