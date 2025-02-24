ANKARA HAVA DURUMU | 25 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 25 Şubat günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Salı günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 25 Şubat 2025 Salı günü Ankara'da hava soğuk ve açık olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise -6°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın batı yönünden hafif esmesi bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Haftanın devamında ise hava durumunda kademeli bir ısınma öngörülüyor. 26 Şubat Çarşamba günü sisli bir hava beklenirken, sıcaklıklar -4°C ile 6°C arasında değişecek. 27 Şubat Perşembe günü de sisli hava devam edecek ve sıcaklıklar -2°C ile 8°C arasında olacak. 28 Şubat Cuma günü yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 0°C ile 10°C arasında olması tahmin ediliyor. 1 Mart Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava ve 2°C ile 11°C arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: