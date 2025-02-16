ANKARA HAVA DURUMU | 17 Şubat Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 17 Şubat Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Pazartesi günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

17 Şubat 2025 Pazartesi günü Ankara'da hava durumu yağmurlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık ise 1°C olarak bekleniyor. Ertesi gün, 18 Şubat 2025 Salı, karla karışık yağmur bekleniyor ve sıcaklık en yüksek 5°C, en düşük 3°C olacak. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü ise kar yağışı öngörülüyor; en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük -2°C olacak.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: