ANKARA HAVA DURUMU | 15 Şubat Cumartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 15 Şubat Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Perşembe günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Gün içinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise -1°C olacak. Sabah ve akşam saatlerinde pus ve sis oluşma ihtimali var. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak ancak akşamları sıcaklıklar düşeceğinden dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ