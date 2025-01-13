ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu Ocak ayının ortasında yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

14 Ocak Salı günü Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte yaklaşık 1.4 km hızla esmesi ve nem oranının %74 civarında olması bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: