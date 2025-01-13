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ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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14 Ocak Salı günü Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Ankara hava durumu" hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı.

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu Ocak ayının ortasında yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

14 Ocak Salı günü Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte yaklaşık 1.4 km hızla esmesi ve nem oranının %74 civarında olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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