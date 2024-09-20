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Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı?

Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı?
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Ankara-Yüksekova arasında meydana gelen uçak kazasıyla ilgili son durum ve yaralı bilgileri merak ediliyor. Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü veya yaralı var mı soruları gündeme geliyor. Peki, Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı?

Ankara- Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Hakkari'den Ankara'ya gitmeye hazırlanan uçak, hareket esnasında pistten çıkarak çamura saplandı. Ankara- Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı soruları araştırılıyor. Ankara-Hakkari uçak kazasında son gelişmeler haberimizde yer alıyor...

ANKARA-HAKKARİ UÇAK KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.

Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar'ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.

Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı?

Uçakta Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da yer alıyordu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi, müdahale çalışmaları devam ediyor.

AJET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havalimanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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