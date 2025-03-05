Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 6 Mart ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Etimesgut ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara Etimesgut su kesintisi saatleri...
Etimesgut su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.03.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.03.2025 16:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Fabrika caddesi ile 1450 sokak kesişimin de Ø150 mm içme suyu hattında oluşan arızaya müdahale etmek için planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli