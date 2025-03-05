Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 6 Mart ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Etimesgut su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.03.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Fabrika caddesi ile 1450 sokak kesişimin de Ø150 mm içme suyu hattında oluşan arızaya müdahale etmek için planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli