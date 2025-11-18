Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 18 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 18 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde arıza kaynaklı elektrik kesintileri bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen mahalle ve sokaklarda şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enerji en kısa sürede yeniden verilecektir. Veriler anlık olarak değişiklik gösterebilir.

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Sokak

Ayrancı Mahallesi Kuzgun Sokak

Aziziye Mahallesi Platin Sokak

Aziziye Mahallesi Portakalçiçeği Sokak

Aziziye Mahallesi Şair Nedim Sokak

Aziziye Mahallesi Kırkpınar Sokak

Aziziye Mahallesi Kuluoğlu Sokak

Aziziye Mahallesi Kuzgun Sokak

Aziziye Mahallesi Kuşkondu Sokak

Aziziye Mahallesi Andrey Karlov Sokak

Güveneveler Mahallesi Yeşilyurt Sokak

Remzi Oğuz Arık Mahallesi Gerede Sokak

İlkbahar Mahallesi Gerede Sokak

Akpınar Mahallesi Sekiz Yirmi Üçüncü Sokak

Gaziosmanpaşa Mahallesi Filistin Sokak

Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Sokak

Yüzüncü Yıl Mahallesi Kuleli Sokak

Huzur Mahallesi Bin Yüz Onuncu Sokak

Kızılırmak Mahallesi Bin Dört Yüz Otuz Altıncı Sokak

Kızılırmak Mahallesi Bin Dört Yüz Yirmi Dördüncü Sokak

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak

Eti Mahallesi Tok Sokak

Eti Mahallesi Toros Sokak

Eti Mahallesi Celal Bayar Sokak

Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Bin Kırk Yedinci Sokak

Anıttepe Mahallesi Gençlik Sokak

Bahçelievler Mahallesi Gençlik Sokak

Maltepe Mahallesi Tok Sokak

Maltepe Mahallesi Akıncılar Sokak

Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak

Maltepe Mahallesi Kırağı Sokak

Maltepe Mahallesi Müjde Sokak

Maltepe Mahallesi Neyzen Tevfik Sokak

Maltepe Mahallesi Onur Sokak

Maltepe Mahallesi Süleymanbey Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit Bahadır Demir Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit Erdönmez Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit İsmail Erez Sokak

Maltepe Mahallesi Gençlik Sokak

Maltepe Mahallesi Döngel Sokak

Maltepe Mahallesi Güzaltan Sokak

Maltepe Mahallesi Savaş Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Sokak

Mebusevleri Mahallesi Şehit Gönenç Sokak

Mebusevleri Mahallesi Anıt Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Anıt Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Yetmiş Dokuzuncu Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Aras Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.