Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde arıza kaynaklı elektrik kesintileri bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen mahalle ve sokaklarda şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enerji en kısa sürede yeniden verilecektir. Veriler anlık olarak değişiklik gösterebilir.

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Sokak

Ayrancı Mahallesi Kuzgun Sokak

Aziziye Mahallesi Platin Sokak

Aziziye Mahallesi Portakalçiçeği Sokak

Aziziye Mahallesi Şair Nedim Sokak

Aziziye Mahallesi Kırkpınar Sokak

Aziziye Mahallesi Kuluoğlu Sokak

Aziziye Mahallesi Kuzgun Sokak

Aziziye Mahallesi Kuşkondu Sokak

Aziziye Mahallesi Andrey Karlov Sokak

Güveneveler Mahallesi Yeşilyurt Sokak

Remzi Oğuz Arık Mahallesi Gerede Sokak

İlkbahar Mahallesi Gerede Sokak

Akpınar Mahallesi Sekiz Yirmi Üçüncü Sokak

Gaziosmanpaşa Mahallesi Filistin Sokak

Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Sokak

Yüzüncü Yıl Mahallesi Kuleli Sokak

Huzur Mahallesi Bin Yüz Onuncu Sokak

Kızılırmak Mahallesi Bin Dört Yüz Otuz Altıncı Sokak

Kızılırmak Mahallesi Bin Dört Yüz Yirmi Dördüncü Sokak

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak

Eti Mahallesi Tok Sokak

Eti Mahallesi Toros Sokak

Eti Mahallesi Celal Bayar Sokak

Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Bin Kırk Yedinci Sokak

Anıttepe Mahallesi Gençlik Sokak

Bahçelievler Mahallesi Gençlik Sokak

Maltepe Mahallesi Tok Sokak

Maltepe Mahallesi Akıncılar Sokak

Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak

Maltepe Mahallesi Kırağı Sokak

Maltepe Mahallesi Müjde Sokak

Maltepe Mahallesi Neyzen Tevfik Sokak

Maltepe Mahallesi Onur Sokak

Maltepe Mahallesi Süleymanbey Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit Bahadır Demir Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit Erdönmez Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit İsmail Erez Sokak

Maltepe Mahallesi Gençlik Sokak

Maltepe Mahallesi Döngel Sokak

Maltepe Mahallesi Güzaltan Sokak

Maltepe Mahallesi Savaş Sokak

Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Sokak

Mebusevleri Mahallesi Şehit Gönenç Sokak

Mebusevleri Mahallesi Anıt Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Anıt Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Yetmiş Dokuzuncu Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Aras Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak