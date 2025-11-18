Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 18 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 18 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'nın çeşitli bölgelerinde arıza kaynaklı elektrik kesintileri bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen mahalle ve sokaklarda şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enerji en kısa sürede yeniden verilecektir. Veriler anlık olarak değişiklik gösterebilir.
Ayrancı Mahallesi Hoşdere Sokak
Ayrancı Mahallesi Kuzgun Sokak
Aziziye Mahallesi Platin Sokak
Aziziye Mahallesi Portakalçiçeği Sokak
Aziziye Mahallesi Şair Nedim Sokak
Aziziye Mahallesi Kırkpınar Sokak
Aziziye Mahallesi Kuluoğlu Sokak
Aziziye Mahallesi Kuzgun Sokak
Aziziye Mahallesi Kuşkondu Sokak
Aziziye Mahallesi Andrey Karlov Sokak
Güveneveler Mahallesi Yeşilyurt Sokak
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Gerede Sokak
İlkbahar Mahallesi Gerede Sokak
Akpınar Mahallesi Sekiz Yirmi Üçüncü Sokak
Gaziosmanpaşa Mahallesi Filistin Sokak
Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Sokak
Yüzüncü Yıl Mahallesi Kuleli Sokak
Huzur Mahallesi Bin Yüz Onuncu Sokak
Kızılırmak Mahallesi Bin Dört Yüz Otuz Altıncı Sokak
Kızılırmak Mahallesi Bin Dört Yüz Yirmi Dördüncü Sokak
Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak
Eti Mahallesi Tok Sokak
Eti Mahallesi Toros Sokak
Eti Mahallesi Celal Bayar Sokak
Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak
Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak
Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Bin Kırk Yedinci Sokak
Anıttepe Mahallesi Gençlik Sokak
Bahçelievler Mahallesi Gençlik Sokak
Maltepe Mahallesi Tok Sokak
Maltepe Mahallesi Akıncılar Sokak
Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Sokak
Maltepe Mahallesi Kırağı Sokak
Maltepe Mahallesi Müjde Sokak
Maltepe Mahallesi Neyzen Tevfik Sokak
Maltepe Mahallesi Onur Sokak
Maltepe Mahallesi Süleymanbey Sokak
Maltepe Mahallesi Şehit Bahadır Demir Sokak
Maltepe Mahallesi Şehit Erdönmez Sokak
Maltepe Mahallesi Şehit İsmail Erez Sokak
Maltepe Mahallesi Gençlik Sokak
Maltepe Mahallesi Döngel Sokak
Maltepe Mahallesi Güzaltan Sokak
Maltepe Mahallesi Savaş Sokak
Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Sokak
Mebusevleri Mahallesi Şehit Gönenç Sokak
Mebusevleri Mahallesi Anıt Sokak
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Anıt Sokak
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Yetmiş Dokuzuncu Sokak
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Aras Sokak
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak